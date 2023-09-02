«Раньше это всё «подразумевалось», только не заработало»: Захарова отреагировала на предложения ООН по зерновой сделке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о новых предложениях ООН по зерновой сделке. По данным турецких СМИ, в документе говорится о переподключении Россельхозбанка к SWIFT и разблокировании активов российских компаний, занимающихся производством удобрений. Как отметила Захарова, эти предложения по зерновой сделке подразумевались и ранее, только так и не заработали.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram отреагировала на сообщения о новых предложениях ООН по вопросу возобновления зерновой сделки.

По данным турецкого агентства Anadolu, в новом пакете предложений, который был разработан ООН в сотрудничестве с Анкарой, говорится о включении европейской дочерней компании российского Россельхозбанка в систему SWIFT и разблокировании замороженных в Европе активов российских компаний, занимающихся производством удобрений.

«Раньше это всё тоже «подразумевалось», только так и не заработало», — заметила Захарова.

31 августа Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с «набором конкретных предложений», которые позволяют создать условия для возобновления «Черноморской инициативы».

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17 июля МИД РФ в своём заявлении о стамбульских договоренностях указывал, что ни одна из пяти предусмотренных меморандумом Россия — ООН системных задач не выполнена. О двух пунктах и говорится в статье Anadolu.

«Россельхозбанк не был переподключён к системе SWIFT. Лихорадочное, вброшенное в последний момент предложение Генсекретаря ООН о неких опциях с доступом к SWIFT для дочерней или аффилированной с нашим банком структуры практически нереализуемо и нежизнеспособно — по нашим данным, это признают и в Евросоюзе. По сути, нам в очередной раз пытались продать пустое обещание под продление «Черноморской инициативы», — поясняли на Смоленской площади.

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Также российские дипломаты подчёркивали, что зарубежные счета отечественных сельхозкомпаний заморожены, несмотря на то что западные санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения. При этом частично разблокированные средства «перекочевали в карманы тех же западников в счёт погашения кредитов и оплаты безвозмездных поставок наших удобрений», подчеркнули в МИД.

Тогда же там поясняли, что если на Западе реально дорожат «Черноморской инициативой», то следует серьёзно задуматься над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия.

«Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление сделки», — говорилось в сообщении ведомства.

Напомним, что соглашения в рамках «Черноморской инициативы» были заключены в Стамбуле 22 июля 2022 года. Их участниками стали Россия, Украина, Турция и ООН. В одном из документов говорилось об обязательствах ООН по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а в другом — об установлении алгоритмов вывоза по гуманитарному коридору украинской сельхозпродукции из подконтрольных Украине черноморских портов.

«Зерновая сделка должна действовать в полном объёме»

ООН очень плохо справлялась со своей миссией по обеспечению гарантий зерновой сделки, заявил RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Они постоянно что-то обещали и делали какие-то заявления. В общем, оказались довольно слабыми и неэффективными. Хотя вроде бы это организация, которая имеет всемирный статус. Поэтому рассчитывать на то, что в этот раз их заявление возымеет эффект, особенно не приходится. Просто исходя из предыдущего опыта. Россия долго предупреждала, что может разорвать эту сделку. И в итоге выполнила своё обещание», — отметил он.

В свою очередь, эксперт Института современного развития, руководитель направления финансов и экономики Никита Масленников считает, что инициатива ООН связана с сильным и возрастающим давлением со стороны заинтересованных в возобновлении сделки государств.

«Даже если предположить, что предложения ООН будут выполнены, возникают и другие вопросы. А что вы будете сделать с гарантиями обслуживания страховыми компаниями российских экспортёров, вынужденных заключать фрахтовые сделки по повышенным ставкам? Здесь весь пакет остаётся в замороженном состоянии. Поэтому наша позиция совершенно законная и логичная. Мы готовы возобновить сделку, но она должна действовать в полном объёме», — подчеркнул собеседник RT.