Экономист: ООН находится под сильным давлением из-за «Черноморской инициативы»

Эксперт Института современного развития, руководитель направления финансов и экономики Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что ООН предложила разморозить активы компаний России для зерновой сделки.

Экономист отметил, что ООН, как один из гарантов «Черноморской инициативы», находится под возрастающим «давлением тех, кому предполагалось доставлять это самое зерно».

«Вопрос заключается в том, что предложенное сейчас — повторение положений второго пакета зерновой сделки, которые изначально были туда заложены. И как мы помним, ничего из этого так и не было реализовано. Кроме того, даже если предположить, что это будет сделано, то возникают и другие вопросы», — считает Масленников.

Он обратил внимание на то, что никаких серьёзных подвижек в исполнении второго пакета до сих пор не было замечено.

Специалист также напомнил, что российские производители зерна скептически высказывались по поводу зерновой сделки, потому что несли достаточно серьёзные потери в силу дополнительных расходов на фрахтование и страхование перевозок.

«Поэтому здесь, я думаю, всё остаётся на кругах своих. Будут решения — будет возобновлена эта «Черноморская инициатива». Если нет, мы всё равно готовы торговать зерном. Перспективы этого урожая позволяют пока прогнозировать высокие объёмы выхода российских производителей на мировой рынок. Они мало чем отличаются от ситуации предыдущего зернового года», — заключил Масленников.

Ранее агентство Anadolu со ссылкой на источники заявило, что ООН выступила с предложением переподключить Россельхозбанк к SWIFT и разморозить активы российских компаний в рамках реализации зерновой сделки.