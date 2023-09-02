Захарова: зерновая сделка и ранее подразумевала ряд гарантий для России
- РИА Новости
Таким образом Захарова прокомментировала информацию, что новый пакет предложений ООН по зерновой сделке подразумевает переподключение Россельхозбанка к SWIFT и разморозку активов компаний из России.
«Раньше это всё тоже «подразумевалось», только так и не заработало», — написала дипломат.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что направил Лаврову письмо с предложениями по восстановлению зерновой сделки.
Лавров заявил, что новое послание Гутерреша по зерновой сделке не содержало гарантий.