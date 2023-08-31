Гутерреш заявил, что направил Лаврову конкретные предложения по зерновой сделке

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с предложениями по восстановлению зерновой сделки.

Об этом пишет ТАСС.

«Мы представили набор конкретных предложений в письме, которое я направил российскому министру иностранных дел», — сказал он.

По словам Гутерреша, данные предложения позволяют создать условия для возобновления «Черноморской инициативы».

Ранее Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом сообщил, что Гутерреш заявил о своих новых предложениях по зерновой сделке на полях саммита БРИКС в ЮАР, но его послание не содержало гарантий.

Российский министр также заявил, что всё упирается в то, что решению проблем, которые препятствуют вывозу российских зерна и удобрений, мешает Запад.