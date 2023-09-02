Anadolu: ООН предложила разморозить активы компаний России для зерновой сделки

ООН выступила с предложением переподключить Россельхозбанк к SWIFT и разморозить активы российских компаний в рамках реализации зерновой сделки.

Об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что глава МИД Турции в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что представители ООН подготовили новый пакет предложений в рамках «Черноморской инициативы».

«Важнейшими элементами пакета являются включение Россельхозбанка в систему SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний по производству удобрений в Европе», — говорится в публикации.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что направил Лаврову письмо с предложениями по восстановлению зерновой сделки.

Лавров заявил, что новое послание Гутерреша по зерновой сделке не содержало гарантий.