Anadolu: ООН предложила разморозить активы компаний России для зерновой сделки
- AP
Об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на источники.
Агентство отмечает, что глава МИД Турции в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что представители ООН подготовили новый пакет предложений в рамках «Черноморской инициативы».
«Важнейшими элементами пакета являются включение Россельхозбанка в систему SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний по производству удобрений в Европе», — говорится в публикации.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что направил Лаврову письмо с предложениями по восстановлению зерновой сделки.
Лавров заявил, что новое послание Гутерреша по зерновой сделке не содержало гарантий.