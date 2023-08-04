«Инструмент политического давления»: Москва отвергла обвинения Борреля по поводу поставок российского зерна

В Кремле отреагировали на заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля, что Россия якобы намерена сделать развивающиеся страны зависимыми от своих поставок дешёвого зерна. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская сторона была и остаётся надёжным поставщиком, выполняя все свои обязательства, и могла бы делать и больше, если бы не санкции. По мнению экспертов, обвинения со стороны Европы лицемерны, поскольку основную прибыль в рамках зерновой сделки получил Запад. Кроме того, после выхода Москвы из соглашений по зерну Брюссель угодил в собственную ловушку, утратив возможность получать украинскую продукцию в прежних объёмах, а российскую — из-за своих же ограничений в отношении Москвы.

В Кремле отреагировали на слова главы евродипломатии Жозепа Борреля по поводу того, что Россия якобы намерена создать у развивающихся стран зависимость своими поставками дешёвого зерна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с утверждением, что российская сторона была и остаётся надёжным поставщиком.

«Все свои обязательства Россия выполняет. И она могла бы это делать ещё больше, удовлетворяя растущий спрос, если бы не те незаконные с точки зрения международного права санкционные ограничения, с которыми нам приходится сталкиваться», — сказал Песков журналистам.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Боррель направил развивающимся странам и государствам G20 письмо, в котором предупредил, что российские власти предлагают им дешёвое зерно, якобы «чтобы создать новую зависимость, усугубляя экономическую уязвимость и глобальную продовольственную безопасность». Глава евродипломатии призвал страны «двадцатки» выступить c единой позицией по вопросу зерновой сделки, чтобы заставить Россию в неё вернуться.

В прошлом месяце российские власти официально уведомили турецкую и украинскую стороны, а также секретариат ООН «о возражении против продления сделки», которая была заключена годом ранее в Стамбуле при участии всемирной организации, Москвы, Анкары и Киева. Тогда были подписаны два документа, предусматривавшие создание коридора для вывоза зерна из трёх украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и снятие барьеров для экспорта продовольствия и удобрений из РФ. При этом Россия не раз сообщала о готовности вернуться к реализации соглашения, как только будет выполнена касающаяся её часть этих договорённостей.

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На прошлой неделе Владимир Путин предложил лидерам стран Африки заместить украинское зерно, причём не только на коммерческой, но и на безвозмездной основе для помощи наиболее нуждающимся государствам континента. Позднее Путин пояснил, что бесплатные поставки 25—50 тыс. т зерна «из гуманитарных соображений» начнутся в течение трёх-четырёх месяцев.

Однако в своём письме Боррель предпринял попытку убедить страны Африки в том, что предложение российской стороны является «циничной политикой сознательного использования продовольствия в качестве оружия».

«В то время как весь мир сталкивается с перебоями в поставках и ростом цен, Россия обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, делая вид, что решает проблему, которую сама же и создала», — сказал политик.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

AP

Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что в мире и якобы особенно в странах Африки надеются на возвращение России в зерновую сделку. Ведь, как заверил американский дипломат, за год действия этого соглашения «было вывезено порядка 30 млн т продовольствия, что эквивалентно 18 млрд буханок хлеба».

«Таким образом, страны, которые нуждаются в продовольствии сильнее всех и которые его получали — более половины этого объёма направлялось в развивающиеся страны — (теперь. — RT) не получают его», — сказал он в интервью телеканалу ABC, добавив, что «все страдают от роста цен».

«Элемент информационной войны»

По мнению экспертов, обвинения Запада в адрес России из-за её предложения странам Африки не имеют под собой «никаких объективных оснований».

«То, что мы наблюдаем, — это элемент информационной войны против России. Они стремятся притянуть за уши всё возможное для дискредитации РФ в глазах мирового сообщества. Понятно, что Запад пытается использовать насущные проблемы африканских стран, их зависимость от внешних рынков, чтобы обвинить Москву в бедах, связанных с продовольственной безопасностью этих государств, и посеять раздор между Россией и странами Юга», — отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в комментарии RT.

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При этом он напомнил, что именно на западных странах лежит ответственность за проблемы с поставками зерна в нуждающиеся государства.

«Это Запад создаёт условия, которые противоречат сохранению продовольственной безопасности в мире, мешают функционированию продовольственного рынка, поскольку Брюссель и Вашингтон ввели неоправданные санкции против России, которые бьют и по другим странам», — отметил Шаповалов.

С его точки зрения, текущие претензии к РФ со стороны ЕС продиктованы его «бессилием и лицемерной позицией».

«Причём такая тактика является стандартной для Запада, который применяет самые жёсткие методы неоколониальной эксплуатации африканских стран. В западных государствах постоянно рассуждают о своей помощи этому континенту, однако на деле они грубо использовали зерновую сделку в корыстных целях для получения сверхприбылей. А из-за прекращения зерновой сделки они этого лишились, что и порождает информационные атаки на Россию», — пояснил аналитик.

По его словам, в рамках зерновой сделки Москва исполнила свои обязательства.

«Запад знает, что нужно делать: выполнить российские условия, обозначенные много месяцев назад. Как только это произойдёт, зерновая сделка будет вновь актуальна с точки зрения интересов как России, так и африканских стран. Но вряд ли Запад будет это делать, ведь его задача — не обеспечение продовольствием стран Африки, а борьба с РФ», — резюмировал он.

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© Arne Immanuel Bänsch/dpa

В собственной ловушке

Как полагает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, на Западе ещё долго будут раскручивать тему выхода России из зерновой сделки.

«Они её активно используют как инструмент морального и политического давления, пытаясь не просто обвинить Россию в срыве договорённостей, но также и расчеловечить её в глазах своих собственных граждан. Они стараются продемонстрировать, что РФ является неблагонадёжной страной, которая, по их версии, провоцирует голод в Африке. Но если посмотреть, сколько в действительности африканским странам досталось зерна в рамках сделки, то в количественном выражении эти поставки будут весьма незначительными», — сказал он в беседе с RT.

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Семибратов также напомнил, что все условия, которые ставила Россия, были напрямую связаны с зерновыми поставками и должны были служить общим интересам, однако на Западе решили это попросту проигнорировать.

«Дело в том, что экспорт из России наталкивается на введённые самими же европейцами правовые ограничения. По большому счёту, выйдя из зерновой сделки, Москва создала очень серьёзную проблему для Запада: если в течение 2022 года западные транснациональные компании зарабатывали колоссальные деньги на рынке продовольствия, вывозя с Украины зерно с очень хорошим дисконтом, то сейчас эта возможность просто исчезла», — пояснил аналитик.

Семибратов напомнил, что при нынешнем раскладе реальной альтернативой украинскому зерну, в том числе и для европейского рынка, является лишь российская продукция.

«И это очень важный момент, поскольку сейчас выходит, что Запад попал в ловушку: ему нельзя физически вывезти украинское зерно, но и купить российское он тоже не может, поскольку это будет нарушением им же введённых санкций», — заключил эксперт.