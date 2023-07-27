За одно полугодие: объём взаимной торговли между Россией и Африкой вырос более чем на треть в 2023 году

С января по июнь 2023 года объём взаимной торговли между Россией и странами Африки увеличился более чем на треть, а по итогам 2022-го достиг отметки $18 млрд. Такие цифры озвучил Владимир Путин на полях саммита Россия — Африка. По его словам, Москва сегодня наращивает в регион поставки продовольствия, нефти и газа. Африканские государства тем временем продают в РФ различные металлы, товары лёгкой промышленности и плодоовощную продукцию. Согласно оценке Минэкономразвития России, к 2030 году взаимный товарооборот может удвоиться.

По итогам 2022 года товарооборот России и стран Африки составил $18 млрд. Об этом в четверг, 27 июля, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума Россия — Африка. По его словам, позитивная динамика наблюдается и в 2023 году.

«И к слову — за одно только первое полугодие текущего года объём экспортно-импортных операций со странами Африки вырос более чем на треть. Неплохо выглядит и структура товарооборота: свыше 50% российских поставок в Африку — это машины и оборудование, химическая продукция, а также продовольствие», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, отечественные компании занимаются доставкой продовольственных товаров и продуктов питания. По итогам 2022 года торговля продукцией агропромышленного комплекса (АПК) между РФ и странами континента выросла на 10% и составила $6,7 млрд. При этом за первое полугодие показатель прибавил рекордные 60%, добавил президент.

Значимый рост показателя отчасти связан с увеличением поставок зерновых. Так, с января по июнь Россия экспортировала в регион почти 10 млн тонн злаковых, хотя за весь предыдущий год показатель не превысил 11,5 млн тонн.На сегодняшний день поставки этой продукции в Африку заметно увеличились, даже несмотря на санкционное давление со стороны Запада и отказа России от продления зерновой сделки, отмечают опрошенные RT эксперты.

Напомним, 17 июля Москва уведомила Анкару и Киев, а также секретариат ООН о своём отказе от дальнейшего продления «Черноморской инициативы». Договорённость предполагала создание коридора для вывоза зерна из трёх украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и снятие барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений.

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«От соглашения выигрывали в основном Украина и Турция, через которую проходило много зерна. При этом до государств африканского континента доходили единичные поставки. Мы от договора тоже мало что выигрывали. Впрочем, и после отказа от договорённости мы продолжили экспорт зерна в Африку, несмотря на сложности в логистике», — подчеркнул в разговоре с RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Как отметил Владимир Путин, Россия в ближайшие месяцы бесплатно поставит в шесть африканских стран по 25—50 тыс. тонн зерна. В частности, Москва отправит груз за свой счёт в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканскую Республику и Эритрею.

«В принципе, мы убеждены, что при применении соответствующих аграрных технологий и правильной организации сельхозпроизводства Африка в перспективе может не только накормить себя, самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортёром различных видов продовольствия. А со стороны России будет только поддержка, уверяю вас», — добавил президент.

Энергетический ход

Помимо продовольственных программ, Россия принимает участие в развитие более 30 энергетических проектов в 16 государствах Африки. Как подчеркнул Владимир Путин, общая мощность прорабатываемых российскими компаниям инициатив в сфере электроэнергетики достигает 3,7 гигаватт. Если говорить о поставках сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа, то за два года показатель вырос в 2,6 раза, отметил российский лидер.

РИА Новости

© Виталий Невар

Россия уверенно наращивает торговые связи в области энергетики с африканскими странами уже на протяжении нескольких лет. При этом процесс заметно ускорился в прошлом году на фоне введения странами Запада беспрецедентных экономических санкций в отношении Москвы. Такое мнение в беседе с RT выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Поставки сырой нефти идут преимущественно на север Африки: в Ливию, Алжир, Тунис, Марокко, Египет. Эти страны покупают сырьё у нас со скидкой для последующей переработки в нефтепродукты для внутреннего рынка и перепродажи на западных площадках. Есть и второй тип потребителей, которые импортируют российские нефтепродукты для собственных нужд», — объяснил эксперт.

По его словам, в ближайшие годы сотрудничество в энергетике будет нарастать. Например, российские компании могут помогать возводить в регионе электроэнергетические объекты, а также заводы по сжижению природного газа, добавил аналитик. В свою очередь, африканские страны постепенно наращивает продажи ценных ископаемых, рассказал RT основатель «Школы Практического Инвестирования» Фёдор Сидоров.

«Сегодня до 70% всех инвестиций российских компаний идут в разведку и добычу нефти, газа, урана, бокситов, алмазов, железной руды и других минералов. В этой сфере трудятся около 30 крупных российских компаний», — отметил эксперт.

Помимо редких металлов, африканские страны экспортируют в Россию продукцию лёгкой промышленности, камни, а также различные овощи и фрукты, отметил в беседе с RT экономист BitRiver Андрей Лобода. По его мнению, взаимовыгодное сотрудничество РФ и стран региона будет лишь усиливаться в ближайшие годы, поскольку Африка нуждается в сильном европейской партнёре, а для России континент выступает перспективным рынком сбыта.

По прогнозам Минэкономразвития, до 2030 товарооборот России и государств африканского континента может достигнуть $36 млрд. При этом рост взаимной торговли должен положительно отразиться на экономиках обеих стран, считает Георгий Остапкович.

«Возникают всё более глубокие связи между российскими и африканскими предпринимателями, что расширяет торговое сотрудничество. Выход на другой рынок позволяет странам создавать новые рабочие места за счёт увеличения производства. Таким образом внешняя торговля — это двигатель экономического роста. В этом плане Африка — довольно перспективный партнёр», — заключил эксперт.