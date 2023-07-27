«Придаст дополнительный импульс»: в Санкт-Петербурге стартует саммит Россия — Африка

27—28 июля в Санкт-Петербурге пройдёт II саммит Россия — Африка, в рамках которого состоится экономический и гуманитарный форум. Как заявили в Кремле, в этих мероприятиях примет участие президент РФ Владимир Путин, который проведёт встречи со всеми прибывшими главами африканских государств. По словам российского лидера, в последние годы сотрудничество РФ и Африки «вышло на новый уровень» и Москва намерена «и дальше его развивать». По мнению экспертов, саммит и форум должны стать одними из важнейших политических событий лета 2023 года как для РФ, так и для стран Африканского континента, поскольку это расширит возможности сторон для наращивания взаимовыгодного партнёрства в целом ряде сфер, включая продовольствие, безопасность и энергетику.

27—28 июля в Санкт-Петербурге состоится II саммит Россия — Африка, сообщается в пресс-релизе на сайте Кремля.

«В мероприятиях саммита примут участие главы государств, правительств и представители подавляющего большинства стран Африканского континента, а также региональных объединений и организаций», — отмечается в заявлении.

В пленарном заседании саммита примет участие президент России Владимир Путин. В своём выступлении он «изложит оценки состояния и перспектив развития всего комплекса связей» между РФ и странами Африки в политической, экономической и гуманитарной сферах.

«Кроме того, Владимир Путин и лидеры ряда африканских государств продолжат начатую в июне в Санкт-Петербурге дискуссию о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины в рамках так называемой африканской мирной инициативы», — сообщили в Кремле.

В преддверии саммита, 26 июля, президент России в приветственной телеграмме поблагодарил лидеров государств Африки за визит для участия в мероприятии и выразил уверенность, что это «придаст дополнительный импульс» взаимодействию сторон на долгосрочную перспективу.

«Важно, что за последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень. Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию», — подчеркнул российский лидер.

Как отметили в Кремле, Путин проведёт двусторонние переговоры со всеми главами государств Африки, которые приедут на саммит. По словам помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, это как минимум 17 глав африканских стран, в частности Египта, ЮАР, ЦАР, Ливии и Конго. Всего своё участие подтвердили 49 государств из 54, сообщил Ушаков.

По итогам мероприятия Москва анонсировала принятие декларации саммита и других документов «по основным направлениям российско-африканского сотрудничества».

«Ожидается подписание нескольких десятков межправительственных и межведомственных соглашений в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сфере», — говорится в пресс-релизе Кремля.

Как уточнил в беседе с журналистами Ушаков, в итоговой декларации саммита будут зафиксированы «согласованные подходы к вопросам развития» сотрудничества РФ и стран Африки, углубления их взаимодействия на международной арене.

Символика II саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге

© Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

«Также будут приняты отдельные тематические декларации, в частности о взаимодействии в области обеспечения международной информационной безопасности, об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве», — сказал Ушаков.

Бизнес и сотрудничество

По данным пресс-службы Кремля, помимо основной части саммита, Владимир Путин примет участие в пленарной сессии проводимого в его рамках экономического и гуманитарного форума, на который приглашены российские и африканские официальные лица, представители деловых кругов и общественности. «У главы российского государства также запланирована встреча с руководителями региональных организаций Африки», — добавили в Кремле.

Как уточнил Юрий Ушаков, на форум, который пройдёт 27 июля, были приглашены несколько тысяч участников, в основном предпринимателей, которые представляют целый ряд секторов экономики, включая промышленность, финансы, высокие технологии, металлургию, геологоразведку, сельское хозяйство и фармацевтику.

По данным оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, деловая программа форума предполагает обсуждение ведения бизнеса в Африке, торгово-экономического сотрудничества и экспортного потенциала сторон в условиях новых вызовов. Кроме того, стороны обсудят перспективы контактов в области энергетики, финансовой и продовольственной безопасности, международной безопасности в условиях геополитической нестабильности, а также темы космоса, инноваций и здравоохранения.

По словам Юрия Ушакова, участие африканских стран в форуме и саммите в Санкт-Петербурге указывает на их «стремление к укреплению связей» с Россией, несмотря на противодействие западных стран и порой очень жёсткое давление с их стороны.

Как сказал 25 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Африка подверглась «беспрецедентному давлению» со стороны США, Франции и других государств Запада, которые пытались «воспрепятствовать проведению этого саммита».

Вместе с тем в своей статье, опубликованной ранее на сайте Кремля, президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Африка окончательно освободится «от тяжёлого наследия колониализма и неоколониализма, отринув его современные практики» и заняв достойное место в новом, многополярном миропорядке, «контуры которого уже обозначились». Кроме того, президент подчеркнул, что доверительное партнёрство РФ и государств Африки «особенно значимо и важно».

«Мы всегда поддерживаем конструктивные инициативы партнёров, выступаем за предоставление африканским странам достойного места в структурах, определяющих судьбы мира, включая Совет Безопасности ООН и «Группу двадцати», за отвечающее их интересам реформирование глобальных финансовых и торговых институтов», — написал Путин.

Президент России Владимир Путин

© Анатолий Медведь/Фонд Росконгресс

По его словам, со многими государствами континента РФ уже создала двусторонние межправительственные комиссии для сотрудничества, но намерена расширять сеть российских посольств и торговых представительств в Африке.

«Идёт активное формирование дополнительных инструментов, призванных лучше структурировать хозяйственные связи, придать им большую динамику», — подчеркнул российский лидер, напомнив, что товарооборот России со странами Африки в 2022 году увеличился и достиг почти $18 млрд.

«На языке взаимовыгодного сотрудничества»

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, саммит Россия — Африка и форум должны стать одними из важнейших политических событий лета 2023 года как для РФ, так и для стран Африканского континента.

«Организуя эти мероприятия, Россия демонстрирует намерение развивать плодотворные отношения со странами Африки и рассматривает эти государства как полноправных партнёров. В условиях той изоляционной линии, которую сейчас ведёт Запад по отношению к России, для РФ крайне важно продемонстрировать, что мы открыты для всех тех стран, которые готовы разговаривать с нами на языке взаимовыгодного сотрудничества, а не санкций и угроз. Таким образом, саммит и форум являются важными компонентами в позиционировании России на внешнеполитической арене», — сказал эксперт в беседе с RT.

По мнению Семибратова, ключевым вопросом мероприятий в Санкт-Петербурге станет обсуждение продовольственной безопасности на фоне кампании Запада по дискредитации России из-за её выхода из зерновой сделки.

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«Западные страны обвиняют РФ якобы в провоцировании продовольственного кризиса, в первую очередь в Африке. Но это абсолютная ложь, поскольку Россия уже заявила, что готова приложить максимум усилий для решения проблем продовольственной безопасности на Африканском континенте, в том числе и на безвозмездной основе», — констатировал аналитик.

Вместе с тем, по мнению Семибратова, помимо сотрудничества по продовольственной линии, расширение связей России и Африки может быть наиболее перспективным в сфере технологий, промышленности, электроники, металлургии и машиностроения.

«К примеру, в условиях Африканского континента западная техника, чувствительная к обслуживанию, часто в короткие сроки становится непригодной к эксплуатации. И здесь странам Африки могут оказаться полезными более стойкие российские технологии», — заметил эксперт.

Учитывая, что Африка является богатым континентом с точки зрения целого ряда ресурсов, включая редкоземельные металлы, перспектив для расширения сотрудничества с Россией по этой линии также очень много, считает Семибратов.

«Большая часть мировых запасов ископаемых находится именно в Африке. И Россия могла бы обменяться опытом с африканскими государствами технологиями по их добыче», — пояснил аналитик.

Как отметил в комментарии RT политолог Александр Асафов, первый саммит Россия — Африка заложил основы развития отношений сторон, а сейчас речь пойдёт об их динамике.

«Россию в Африке ждут, поскольку она демонстрирует уважение по отношению к континенту. Большое внимание на саммите будет уделено теме места африканских стран на международной арене в противовес неоколониальной логике Запада, который рассматривает Африку как полигон для добычи ресурсов и эксплуатации. Кроме того, западные страны будут сопротивляться тому, чтобы африканские государства становились частью Совбеза ООН или «Группы двадцати», — полагает эксперт.

Символика II саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге

© Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

Помимо продовольственных и промышленных проектов, а также контактов по добыче, крайне актуальными являются и российско-африканские связи в сфере энергетики и безопасности, считает Асафов.

«Важной темой саммита будет строительство АЭС в Египте, которое ведёт госкорпорация РФ «Росатом». Что касается безопасности, то у России, например, есть большой опыт урегулирования ситуации в Сирии, который может быть вполне применим и к ряду африканских стран, тем более запрос на это есть», — считает аналитик.

Как уточнил руководитель центра российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов, в контексте вопросов безопасности на саммите наверняка будет затронута и тема интенсификации контактов сторон в области ВПК.

«Россия продаёт африканским государствам большое количество вооружений, ведётся активное военно-техническое сотрудничество, у которого есть ещё множество перспектив для развития», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Как подчеркнул Корендясов, второй саммит Россия — Африка — это большой шаг в углублении российско-африканских отношений.