Ушаков: участие стран Африки в саммите в России указывает на их желание укрепить связи

Участие африканских стран в форуме и саммите в Санкт-Петербурге указывает на их желание укреплять связи с Россией, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что саммит Россия — Африка удаётся провести, несмотря на противодействие западных стран и порой их очень жёсткое давление.

«Конечно, участие африканцев подтверждает их стремление к укреплению связей с нашей страной, несмотря ни на какие обстоятельства», — цитирует Ушакова РИА Новости.

Помощник президента также заявил, что глава государства Владимир Путин планирует отдельно встретиться с каждым лидером на саммите Россия — Африка.

Ранее Ушаков заявил, что 49 стран из 54 подтвердили своё участие в саммите Россия — Африка.