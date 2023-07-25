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Ушаков: участие стран Африки в саммите в России указывает на их желание укрепить связи

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Участие африканских стран в форуме и саммите в Санкт-Петербурге указывает на их желание укреплять связи с Россией, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
Ушаков: участие стран Африки в саммите в России указывает на их желание укрепить связи
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Он подчеркнул, что саммит Россия — Африка удаётся провести, несмотря на противодействие западных стран и порой их очень жёсткое давление.

«Конечно, участие африканцев подтверждает их стремление к укреплению связей с нашей страной, несмотря ни на какие обстоятельства», — цитирует Ушакова РИА Новости.

Помощник президента также заявил, что глава государства Владимир Путин планирует отдельно встретиться с каждым лидером на саммите Россия — Африка.

Ранее Ушаков заявил, что 49 стран из 54 подтвердили своё участие в саммите Россия — Африка.

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