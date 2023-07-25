Ушаков: участие стран Африки в саммите в России указывает на их желание укрепить связи
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Он подчеркнул, что саммит Россия — Африка удаётся провести, несмотря на противодействие западных стран и порой их очень жёсткое давление.
«Конечно, участие африканцев подтверждает их стремление к укреплению связей с нашей страной, несмотря ни на какие обстоятельства», — цитирует Ушакова РИА Новости.
Помощник президента также заявил, что глава государства Владимир Путин планирует отдельно встретиться с каждым лидером на саммите Россия — Африка.
Ранее Ушаков заявил, что 49 стран из 54 подтвердили своё участие в саммите Россия — Африка.