Ушаков: 49 стран из 54 подтвердили своё участие в саммите Россия — Африка

Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что 49 стран из 54 подтвердили своё участие в саммите Россия — Африка.

«По состоянию на сегодняшний день своё участие подтвердили 49 стран из 54», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он подчеркнул, что 27 стран будут представлены на уровне первых и вторых лиц своих государств.

«То есть я упомяну, что [это] 17 глав государств, пять вице-президентов, четыре главы правительства, один глава парламента», — уточнил он.

По его словам, ещё 17 стран будут представлены заместителями председателей правительств и министрами, в основном иностранных дел, а пять стран — на посольском уровне.

Ранее сообщалось, что президент ЮАР Сирил Рамапоса возглавит делегацию страны на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге в конце июля.