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Рамапоса возглавит делегацию ЮАР на саммите Россия — Африка

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса возглавит делегацию страны на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге в конце июля.
Рамапоса возглавит делегацию ЮАР на саммите Россия — Африка
  • AFP
  • © Evgeny Biatov / RIA NOVOSTI

«Президент Сирил Рамапоса примет участие во втором саммите Россия — Африка, который пройдёт в Санкт-Петербурге 27—28 июля 2023 года», — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление офиса южноафриканского лидера.

Президент России Владимир Путин ранее написал для СМИ Африканского континента статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».

В публикации Путин заверил, что Россия продолжит поставлять зерно и удобрения в Африку.

Кроме того, российский президент заявил, что Россия может заместить зерно Украины на коммерческой и на безвозмездной основе.

Также Путин пригласил ряд африканских стран на Всемирный фестиваль молодёжи в марте 2024 года.

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