Рамапоса возглавит делегацию ЮАР на саммите Россия — Африка
- AFP
- © Evgeny Biatov / RIA NOVOSTI
«Президент Сирил Рамапоса примет участие во втором саммите Россия — Африка, который пройдёт в Санкт-Петербурге 27—28 июля 2023 года», — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление офиса южноафриканского лидера.
Президент России Владимир Путин ранее написал для СМИ Африканского континента статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».
В публикации Путин заверил, что Россия продолжит поставлять зерно и удобрения в Африку.
Кроме того, российский президент заявил, что Россия может заместить зерно Украины на коммерческой и на безвозмездной основе.
Также Путин пригласил ряд африканских стран на Всемирный фестиваль молодёжи в марте 2024 года.