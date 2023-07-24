Путин написал статью для СМИ Африканского континента о видении развития отношений
Текст опубликован на сайте Кремля.
«Хотел бы поделиться с читателями ведущих СМИ Африканского континента своим видением развития российско-африканских отношений, обозначить направления сотрудничества», — заявил российский лидер.
Отмечается, что статья была подготовлена в преддверии второго саммита Россия — Африка и экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, намеченных на 27—28 июля в Санкт-Петербурге.
Кроме того, сообщается, что статья переведена на шесть языков.
В публикации Путин заверил, что Россия продолжит поставлять зерно и удобрения в Африку.
Кроме того, российский президент заявил, что Россия может заместить зерно Украины на коммерческой и на безвозмездной основе.
Также Путин пригласил ряд африканских стран на Всемирный фестиваль молодёжи в марте 2024 года.