Путин написал статью для СМИ Африканского континента о видении развития отношений

Президент России Владимир Путин написал для СМИ Африканского континента статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».

Текст опубликован на сайте Кремля.

«Хотел бы поделиться с читателями ведущих СМИ Африканского континента своим видением развития российско-африканских отношений, обозначить направления сотрудничества», — заявил российский лидер.

Отмечается, что статья была подготовлена в преддверии второго саммита Россия — Африка и экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, намеченных на 27—28 июля в Санкт-Петербурге.

Кроме того, сообщается, что статья переведена на шесть языков.

В публикации Путин заверил, что Россия продолжит поставлять зерно и удобрения в Африку.

Кроме того, российский президент заявил, что Россия может заместить зерно Украины на коммерческой и на безвозмездной основе.

Также Путин пригласил ряд африканских стран на Всемирный фестиваль молодёжи в марте 2024 года.