Президент России Владимир Путин пригласил ряд африканских стран на Всемирный фестиваль молодёжи в марте 2024 года.

Информация об этом появилась на сайте Кремля.

«Хотел бы пригласить наших молодых африканских друзей в марте 2024 года приехать в Россию, в Сочи, на Всемирный фестиваль молодёжи», — сказал российский лидер.

Отмечается, что форум соберёт свыше 20 тыс. представителей более чем из 180 стран.

Ранее Путин заявил, что Запад беззастенчиво использовал зерновую сделку для своего обогащения.

Также, по его словам, Россия может заместить зерно Украины на коммерческой и на безвозмездной основе.