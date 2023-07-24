Путин: Запад беззастенчиво использовал зерновую сделку для своего обогащения
Об этом говорится в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».
По словам российского лидера, на Западе данную «сделку» публично представляли как «проявление своей заботы и благо для Африки».
По факту, как отметил Путин, крупный американский и европейский бизнес вывозили и перепродавали зерно с Украины.
Ранее Путин заверил, что Россия продолжит поставлять зерно и удобрения в Африку.