Американский и европейский крупный бизнес беззастенчиво наживался на зерновой сделке, вывозя и перепродавая продовольствие с Украины, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом говорится в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».

По словам российского лидера, на Западе данную «сделку» публично представляли как «проявление своей заботы и благо для Африки».

По факту, как отметил Путин, крупный американский и европейский бизнес вывозили и перепродавали зерно с Украины.

Ранее Путин заверил, что Россия продолжит поставлять зерно и удобрения в Африку.