Узнать больше

Путин: Запад беззастенчиво использовал зерновую сделку для своего обогащения

Короткая ссылка
Американский и европейский крупный бизнес беззастенчиво наживался на зерновой сделке, вывозя и перепродавая продовольствие с Украины, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом говорится в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».

По словам российского лидера, на Западе данную «сделку» публично представляли как «проявление своей заботы и благо для Африки».

По факту, как отметил Путин, крупный американский и европейский бизнес вывозили и перепродавали зерно с Украины.

Ранее Путин заверил, что Россия продолжит поставлять зерно и удобрения в Африку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить