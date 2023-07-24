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Путин: Россия может заместить зерно Украины на коммерческой и на безвозмездной основе

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Российский лидер Владимир Путин в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» заявил, что Москва готова заместить украинское зерно, поставлявшееся по зерновой сделке, бесплатно или на коммерческой основе.

Об этом говорится на сайте Кремля.

«Наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе», — сказал российский президент.

При этом он отметил, что Россия в этом году вновь ждёт рекордный урожай.

Ранее Путин заверил, что Россия продолжит поставлять зерно и удобрения в Африку.

Также он заявил, что Запад беззастенчиво использовал зерновую сделку для своего обогащения.

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