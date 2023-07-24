Путин: Россия может заместить зерно Украины на коммерческой и на безвозмездной основе
Об этом говорится на сайте Кремля.
«Наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе», — сказал российский президент.
При этом он отметил, что Россия в этом году вновь ждёт рекордный урожай.
Ранее Путин заверил, что Россия продолжит поставлять зерно и удобрения в Африку.
Также он заявил, что Запад беззастенчиво использовал зерновую сделку для своего обогащения.