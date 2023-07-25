Ушаков заявил о намерении Путина встретиться с каждым лидером на саммите Россия — Африка

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин планирует отдельно встретиться с каждым лидером на саммите Россия — Африка.

Как сообщает РИА Новости, по его словам, Путин 28 июля поучаствует в рабочем обеде для группы лидеров государств Африки, где пройдёт обмен мнениями по украинской проблематике, и он планирует встретиться отдельно с каждым из 17 приехавших на саммит.

При этом Ушаков отметил, что 27 июля состоится церемония официальной встречи делегации африканских стран, совместное фотографирование и торжественный приём для делегаций от имени президента России.

Ранее Ушаков заявил, что 49 стран из 54 подтвердили своё участие в саммите Россия — Африка.