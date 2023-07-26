Путин: Россия намерена развивать сотрудничество с Африкой в торговле и инвестициях

Россия намерена развивать сотрудничество с Африкой в торговле и инвестициях, в борьбе с бедностью и обеспечении продовольственной безопасности.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам и гостям Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка.

Он отметил, что за последние годы сотрудничество России с Африкой вышло на новый уровень.

«Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата», — заявил Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что участие африканских стран в форуме и саммите в Санкт-Петербурге указывает на их желание укреплять связи с Россией.