Российский «Трансмашхолдинг» поставит двигатели для египетской атомной станции в Эль-Дабаа

Крупнейший российский производитель пассажирских вагонов «Трансмашхолдинг» поставит двигатели для египетской атомной станции в Эль-Дабаа.

Об этом в интервью РИА Новости заявил гендиректор компании Кирилл Липа.

«В рамках проекта мы видим возможности для привлечения локальных поставщиков», — сказал гендиректор.

Отмечается, что поставки будут производиться с 2025 по 2027 год.

Ранее на третьем энергоблоке АЭС «Эд-Дабаа» в Египте состоялась церемония заливки первого бетона.

Кроме того, глава Минпромторга России — вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что строительство АЭС «Эд-Дабаа», которое ведёт госкорпорация «Росатом» в Египте, идёт с опережением.