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На третьем энергоблоке АЭС «Эд-Дабаа» в Египте состоялась церемония заливки первого бетона

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На третьем энергоблоке АЭС «Эд-Дабаа», сооружаемой «Росатомом» в Египте, состоялась церемония заливки первого бетона.
На третьем энергоблоке АЭС «Эд-Дабаа» в Египте состоялась церемония заливки первого бетона
  • РИА Новости

«Проект набирает темп... Сегодня мы делаем ещё один важный шаг — приступаем к основному этапу сооружения энергоблока №3», — заявил в комментарии ТАСС старший вице-президент инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом» — АО «Атомстройэкспорт» Александр Корчагин.

Уточняется, что всего в Египте планируется построить четыре блока АЭС. Строительство первых двух идёт согласно плану.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров ранее заявил, что строительство АЭС «Эд-Дабаа» идёт с опережением.

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