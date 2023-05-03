На третьем энергоблоке АЭС «Эд-Дабаа» в Египте состоялась церемония заливки первого бетона

На третьем энергоблоке АЭС «Эд-Дабаа», сооружаемой «Росатомом» в Египте, состоялась церемония заливки первого бетона.

«Проект набирает темп... Сегодня мы делаем ещё один важный шаг — приступаем к основному этапу сооружения энергоблока №3», — заявил в комментарии ТАСС старший вице-президент инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом» — АО «Атомстройэкспорт» Александр Корчагин.

Уточняется, что всего в Египте планируется построить четыре блока АЭС. Строительство первых двух идёт согласно плану.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров ранее заявил, что строительство АЭС «Эд-Дабаа» идёт с опережением.