Африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны США, Франции и других западных стран, которые пытались воспрепятствовать саммиту Россия — Африка. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как заявил представитель Кремля, линия США, Франции и других западных стран по давлению на африканские государства должна быть осуждена.

«Практически все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны и Соединённых Штатов Америки. Французские посольства на местах не дремали и не дремлют до сих пор. Другие западные представительства тоже пытаются вносить свою толику в эти усилия, чтобы воспрепятствовать проведению этого саммита», — сказал Песков.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса отмечал, что саммит Россия — Африка позволит участникам африканской мирной инициативы продолжить диалог с российским президентом Владимиром Путиным.

Владимир Путин написал для СМИ Африканского континента статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».