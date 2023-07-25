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Песков: Африка подверглась беспрецедентному давлению США и Франции из-за саммита в России

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Африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны США, Франции и других западных стран, которые пытались воспрепятствовать саммиту Россия — Африка. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: Африка подверглась беспрецедентному давлению США и Франции из-за саммита в России
  • РИА Новости

Как заявил представитель Кремля, линия США, Франции и других западных стран по давлению на африканские государства должна быть осуждена.

«Практически все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны и Соединённых Штатов Америки. Французские посольства на местах не дремали и не дремлют до сих пор. Другие западные представительства тоже пытаются вносить свою толику в эти усилия, чтобы воспрепятствовать проведению этого саммита», — сказал Песков.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса отмечал, что саммит Россия — Африка позволит участникам африканской мирной инициативы продолжить диалог с российским президентом Владимиром Путиным.

Владимир Путин написал для СМИ Африканского континента статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».

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