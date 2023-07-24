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В ЮАР заявили, что саммит Россия — Африка даст возможность обсудить мирную инициативу

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Саммит Россия — Африка позволит участникам африканской мирной инициативы продолжить диалог с российским президентом Владимиром Путиным, заявили в офисе президента ЮАР Сирила Рамапосы.
В ЮАР заявили, что саммит Россия — Африка даст возможность обсудить мирную инициативу
  • РИА Новости
  • © Екатерина Лызлова

«На фоне саммита главы государств, входящие в состав миротворческой миссии африканских лидеров, получат возможность продолжить переговоры с президентом Путиным о мерах доверия, которые позволят создать благоприятные условия для продвижения к миру между Россией и Украиной», — приводит заявление РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин и представители африканских стран выразили политическую волю к продолжению диалога.

По его словам, инициатива африканской делегации по мирному урегулированию ситуации на Украине сложна в реализации, но Путин продемонстрировал заинтересованность в ней.

Он подчеркнул, что Россия высоко ценит попытки любых стран внести свою лепту в урегулирование ситуации вокруг Украины.

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