В ЮАР заявили, что саммит Россия — Африка даст возможность обсудить мирную инициативу

Саммит Россия — Африка позволит участникам африканской мирной инициативы продолжить диалог с российским президентом Владимиром Путиным, заявили в офисе президента ЮАР Сирила Рамапосы.

«На фоне саммита главы государств, входящие в состав миротворческой миссии африканских лидеров, получат возможность продолжить переговоры с президентом Путиным о мерах доверия, которые позволят создать благоприятные условия для продвижения к миру между Россией и Украиной», — приводит заявление РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин и представители африканских стран выразили политическую волю к продолжению диалога.

По его словам, инициатива африканской делегации по мирному урегулированию ситуации на Украине сложна в реализации, но Путин продемонстрировал заинтересованность в ней.

Он подчеркнул, что Россия высоко ценит попытки любых стран внести свою лепту в урегулирование ситуации вокруг Украины.