Песков: Россия ценит попытки любых стран внести свою лепту в урегулирование на Украине
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Об этом Песков сказал в интервью газете «Известия».
«Мы высоко ценим попытки любых стран или групп стран внести свою толику в дело урегулирования конфликта вокруг Украины», — констатировал он.
Песков добавил, что Москва готова рассматривать любые инициативы, направленные на урегулирование кризиса.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, в отличие от Киева.