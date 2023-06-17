Песков: Россия ценит попытки любых стран внести свою лепту в урегулирование на Украине

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия высоко ценит попытки любых стран внести свою лепту в урегулирование ситуации вокруг Украины.

Об этом Песков сказал в интервью газете «Известия».

«Мы высоко ценим попытки любых стран или групп стран внести свою толику в дело урегулирования конфликта вокруг Украины», — констатировал он.

Песков добавил, что Москва готова рассматривать любые инициативы, направленные на урегулирование кризиса.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, в отличие от Киева.