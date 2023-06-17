Песков заявил, что лидеры Африки и Путин готовы дальше продолжать диалог

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и представители африканских стран готовы к дальнейшим контактам.

Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что не все положения могут коррелироваться с основными элементами позиции российской стороны, но «это не значит, что не нужно продолжать работать».

«И африканские лидеры, и Путин выразили политическую волю дальше продолжать диалог», — сказал Песков.

По его словам, инициатива африканской делегации по мирному урегулированию ситуации на Украине сложна в реализации, но Путин продемонстрировал заинтересованность в ней.

Он подчеркнул, что Россия высоко ценит попытки любых стран внести свою лепту в урегулирование ситуации вокруг Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи Путина с представителями миротворческой миссии африканских стран заявил, что инициатива миссии стран Африки по урегулированию на Украине пока не зафиксирована на бумаге.