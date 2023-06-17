Песков: инициатива Африки по Украине сложна, но Путин продемонстрировал заинтересованность
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Любая инициатива очень сложна в реализации, сложна в сопоставлении позиций, но президент Путин продемонстрировал заинтересованность в её рассмотрении», — передаёт его слова РИА Новости.
Песков добавил, что в июле Путин и африканские лидеры встретятся на саммите Россия — Африка.
Ранее российский президент заявил, что Россия с уважением относится к позиции государств Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов и формирования более справедливого миропорядка.