Песков: инициатива Африки по Украине сложна, но Путин продемонстрировал заинтересованность

Инициатива африканской делегации по мирному урегулированию ситуации на Украине сложна в реализации, но российский лидер Владимир Путин продемонстрировал заинтересованность в ней.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Любая инициатива очень сложна в реализации, сложна в сопоставлении позиций, но президент Путин продемонстрировал заинтересованность в её рассмотрении», — передаёт его слова РИА Новости.

Песков добавил, что в июле Путин и африканские лидеры встретятся на саммите Россия — Африка.

Ранее российский президент заявил, что Россия с уважением относится к позиции государств Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов и формирования более справедливого миропорядка.