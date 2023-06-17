Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Песков: инициатива Африки по Украине сложна, но Путин продемонстрировал заинтересованность

Короткая ссылка
Инициатива африканской делегации по мирному урегулированию ситуации на Украине сложна в реализации, но российский лидер Владимир Путин продемонстрировал заинтересованность в ней.
Песков: инициатива Африки по Украине сложна, но Путин продемонстрировал заинтересованность
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Любая инициатива очень сложна в реализации, сложна в сопоставлении позиций, но президент Путин продемонстрировал заинтересованность в её рассмотрении», — передаёт его слова РИА Новости.

Песков добавил, что в июле Путин и африканские лидеры встретятся на саммите Россия — Африка.

Ранее российский президент заявил, что Россия с уважением относится к позиции государств Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов и формирования более справедливого миропорядка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить