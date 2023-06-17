Путин: Россия уважает позицию Африки в пользу более справедливого миропорядка
- AP
Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что российская сторона с большим уважением относится к принципиальной позиции государств Африки в пользу сохранения глобальной и региональной стабильности, мирного урегулирования конфликтов и формирования справедливой модели международных отношений.
Путин проводит переговоры с лидерами стран Африки по мирному урегулированию ситуации вокруг украинского конфликта.
Президент Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что африканская делегация хочет побудить Москву вступить в переговоры с Киевом.