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Путин: Россия уважает позицию Африки в пользу более справедливого миропорядка

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Россия с уважением относится к позиции государств Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов и формирования более справедливого миропорядка.
Путин: Россия уважает позицию Африки в пользу более справедливого миропорядка
  • AP

Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что российская сторона с большим уважением относится к принципиальной позиции государств Африки в пользу сохранения глобальной и региональной стабильности, мирного урегулирования конфликтов и формирования справедливой модели международных отношений.

Путин проводит переговоры с лидерами стран Африки по мирному урегулированию ситуации вокруг украинского конфликта.

Президент Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что африканская делегация хочет побудить Москву вступить в переговоры с Киевом.

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