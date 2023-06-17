Глава Афросоюза: африканская делегация побуждает Россию вступить в переговоры с Украиной

Африканская делегация хочет побудить Москву вступить в переговоры с Киевом, заявил президент Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

По словам Ассумани, представители африканских стран прибыли в Россию, чтобы выслушать российского президента и через него «услышать голос русского народа».

«Мы хотели бы побудить вас вступить в переговоры с Украиной», — заявил он.

Путин заявил, что Россия выступает за дальнейшее укрепление отношений с африканскими странами при невмешательстве во внутренние дела.

Он подчеркнул, что Россия приветствует сбалансированный подход стран Африки к ситуации вокруг украинского конфликта.