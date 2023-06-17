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Путин подчеркнул заинтересованность России в развитии связей со странами Африки

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Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с лидерами и представителями ряда стран Африки заявил, что Россия выступает за дальнейшее укрепление отношений с африканскими странами.
Путин подчеркнул заинтересованность России в развитии связей со странами Африки
  • AP

Он подчеркнул, что российская сторона последовательно выступает за укрепление дружеских отношений с африканскими странами и Африканским союзом «на основе принципов равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела».

Путин проводит встречу с делегацией африканских лидеров в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Он подчеркнул, что Россия приветствует сбалансированный подход стран Африки к ситуации вокруг украинского конфликта.

Ранее на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент заявил, что Россия начала переориентироваться на рынки Азии, Латинской Америки и Африки задолго до ситуации на Украине.

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