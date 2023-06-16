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Путин: Россия начала переориентироваться на рынки Азии и Африки задолго до Украины

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия начала переориентироваться на рынки Азии, Латинской Америки и Африки задолго до ситуации на Украине.

«Мы начали переориентироваться на рынки азиатских стран, на Африку, на Латинскую Америку не вчера. Задолго до начала трагичных событий на Украине», — отметил он.

Путин добавил, что российская сторона приняла такое решение, так как тенденции мировой экономики меняются.

По его словам, Россия в разы нарастила товарооборот с теми странами, которые не поддаются «хамскому внешнему давлению».

Он отметил, что Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями, но при возвращении учтёт особенности их поведения.

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