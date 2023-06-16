Путин: Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями

Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями, но при возвращении учтёт особенности их поведения.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума.

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«Конкуренции, безусловно, никто не боится. Она, как известно, двигатель прогресса и торговли. Будем создавать для них необходимые условия для работы в России. Но особенности поведения некоторых из этих партнёров на будущее, безусловно, для себя учтём», — заявил Путин.

Он отметил, что Россия «не закрывает двери» для компаний, которые хотят вернуться на российский рынок.

Ранее Путин назвал устойчивую макроэкономическую ситуацию конкурентным преимуществом России.