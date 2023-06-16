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Путин: Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями

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Россия не боится конкуренции с иностранными компаниями, но при возвращении учтёт особенности их поведения.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума.

RT ведёт прямую трансляцию.

«Конкуренции, безусловно, никто не боится. Она, как известно, двигатель прогресса и торговли. Будем создавать для них необходимые условия для работы в России. Но особенности поведения некоторых из этих партнёров на будущее, безусловно, для себя учтём», — заявил Путин.

Он отметил, что Россия «не закрывает двери» для компаний, которые хотят вернуться на российский рынок.

Ранее Путин назвал устойчивую макроэкономическую ситуацию конкурентным преимуществом России.

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