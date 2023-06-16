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Путин: преимущество России — устойчивая макроэкономическая ситуация

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Устойчивая макроэкономическая ситуация стала конкурентным преимуществом России, заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума.
Путин: преимущество России — устойчивая макроэкономическая ситуация
  • РИА Новости

«Устойчивая макроэкономическая ситуация стала нашим конкурентным преимуществом. Действенным фактором развития», — отметил президент.

По словам Путина, ценностные подходы к развитию российской экономики сработали.

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