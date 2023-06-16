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Путин: ценностные подходы к развитию экономики сработали

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Ценностные подходы к развитию российской экономики сработали.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

RT ведёт прямую трансляцию.

«Выступая в прошлом году на форуме, сформировал ценностные подходы к развитию экономики в новых условиях и на долгосрочную перспективу. Хочу сказать: то, что было сказано в прошлом году... Всё, что мы подготовили, а потом реализовывали в ходе нашей практической деятельности, сработало», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что Россия сохранила ответственную и сбалансированную денежно-кредитную политику.

Ранее Путин на встрече с военными корреспондентами заявил, что годовая инфляция в России выйдет на уровень 5%.

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