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Путин: товарооборот с не поддающимися хамскому давлению странами вырос

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Российский президент Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Россия в разы нарастила товарооборот с теми странами, которые не поддаются «хамскому внешнему давлению».
Путин: товарооборот с не поддающимися хамскому давлению странами вырос
  • РИА Новости

По его словам, с рядом стран, лидеры которых не поддаются «часто хамскому внешнему давлению», а руководствуются своими национальными интересами, объёмы взаимной торговли выросли «даже не на какие-то десятки процентов, а в разы».

В данный момент эти объёмы продолжают расти дальше, добавил Путин.

В мае президент заявил, что Россия начала переориентацию на быстроразвивающиеся рынки задолго до сегодняшних событий.

Российский лидер подчеркнул, что власти заранее поняли, какие страны окажутся центром роста мировой экономики, и начали с ними взаимодействовать.

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