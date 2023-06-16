Путин: товарооборот с не поддающимися хамскому давлению странами вырос
- РИА Новости
По его словам, с рядом стран, лидеры которых не поддаются «часто хамскому внешнему давлению», а руководствуются своими национальными интересами, объёмы взаимной торговли выросли «даже не на какие-то десятки процентов, а в разы».
В данный момент эти объёмы продолжают расти дальше, добавил Путин.
В мае президент заявил, что Россия начала переориентацию на быстроразвивающиеся рынки задолго до сегодняшних событий.
Российский лидер подчеркнул, что власти заранее поняли, какие страны окажутся центром роста мировой экономики, и начали с ними взаимодействовать.