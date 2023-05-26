Путин: Россия начала переориентацию на развивающиеся рынки задолго до сегодняшних событий

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия начала переориентацию на быстроразвивающиеся рынки задолго до сегодняшних событий.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с членами «Деловой России».

«А мы в своё время постепенно начали вот эту переориентацию, повторяю, не в связи даже с сегодняшними событиями», — цитирует Путина ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что власти заранее поняли, какие страны окажутся центром роста мировой экономики, и начали с ними взаимодействовать.

В апреле Главное таможенное управление Китая опубликовало данные, согласно которым следует, что товарооборот между Россией и КНР по итогам I квартала 2023 года вырос на 38,7%.