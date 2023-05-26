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Путин: Россия начала переориентацию на развивающиеся рынки задолго до сегодняшних событий

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия начала переориентацию на быстроразвивающиеся рынки задолго до сегодняшних событий.
Путин: Россия начала переориентацию на развивающиеся рынки задолго до сегодняшних событий
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с членами «Деловой России».

«А мы в своё время постепенно начали вот эту переориентацию, повторяю, не в связи даже с сегодняшними событиями», — цитирует Путина ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что власти заранее поняли, какие страны окажутся центром роста мировой экономики, и начали с ними взаимодействовать.

В апреле Главное таможенное управление Китая опубликовало данные, согласно которым следует, что товарооборот между Россией и КНР по итогам I квартала 2023 года вырос на 38,7%.

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