Путин: Россия начала переориентацию на развивающиеся рынки задолго до сегодняшних событий
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в ходе встречи с членами «Деловой России».
«А мы в своё время постепенно начали вот эту переориентацию, повторяю, не в связи даже с сегодняшними событиями», — цитирует Путина ТАСС.
Российский лидер подчеркнул, что власти заранее поняли, какие страны окажутся центром роста мировой экономики, и начали с ними взаимодействовать.
В апреле Главное таможенное управление Китая опубликовало данные, согласно которым следует, что товарооборот между Россией и КНР по итогам I квартала 2023 года вырос на 38,7%.