Товарооборот России и Китая по результатам I квартала 2023 года вырос на 38,7%
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайского ведомства.
Отмечается, что товарооборот двух стран составил $53,845 млрд.
Уточняется, что китайская сторона за отчётный период поставила в Россию товаров на $24,073 млрд, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 47,1%, импорт же вырос на 32,6%, составив $29,772 млрд.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин выразил уверенность, что Россия и Китай в 2023 году доведут товарооборот до $200 млрд.