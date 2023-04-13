Товарооборот России и Китая по результатам I квартала 2023 года вырос на 38,7%

Главное таможенное управление Китая опубликовало данные, согласно которым следует, что товарооборот между Россией и КНР по итогам I квартала 2023 года вырос на 38,7%.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайского ведомства.

Отмечается, что товарооборот двух стран составил $53,845 млрд.

Уточняется, что китайская сторона за отчётный период поставила в Россию товаров на $24,073 млрд, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 47,1%, импорт же вырос на 32,6%, составив $29,772 млрд.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин выразил уверенность, что Россия и Китай в 2023 году доведут товарооборот до $200 млрд.