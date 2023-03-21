Мишустин выразил уверенность в росте товарооборота России и Китая

Российский премьер-министр Михаил Мишустин выразил уверенность, что Россия и Китай в 2023 году доведут товарооборот до $200 млрд.

Об этом он сказал на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

«В прошлом году взаимный товарооборот увеличился почти на треть и приблизился к $190 млрд. Убеждён, что уже в текущем году мы выполним задачу, которую поставили вы и президент России Владимир Владимирович Путин, — довести товарооборот до $200 млрд», — цитирует его ТАСС.

Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что торговля товарами между Россией и Китаем в текущем году достигнет целевого показателя $200 млрд и преодолеет его с большим запасом.