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Лавров заявил, что инициатива африканской делегации пока не зафиксирована на бумаге

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи российского президента Владимира Путина с представителями миротворческой миссии африканских стран заявил, что инициатива миссии стран Африки по урегулированию на Украине пока не зафиксирована на бумаге.
Лавров заявил, что инициатива африканской делегации пока не зафиксирована на бумаге
  • РИА Новости

«Их инициатива, она, в принципе, на бумаге не была сформулирована», — цитирует его ТАСС.

Лавров добавил, что президент (ЮАР Сирил. — RT) Рамапоса насчитал десять пунктов, которые смогли зафиксировать.

Ранее президент Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что африканская делегация хочет побудить Москву вступить в переговоры с Киевом.

Путин отметил, что Россия с уважением относится к позиции государств Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов и формирования более справедливого миропорядка.

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