Лавров заявил, что инициатива африканской делегации пока не зафиксирована на бумаге

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи российского президента Владимира Путина с представителями миротворческой миссии африканских стран заявил, что инициатива миссии стран Африки по урегулированию на Украине пока не зафиксирована на бумаге.

«Их инициатива, она, в принципе, на бумаге не была сформулирована», — цитирует его ТАСС.

Лавров добавил, что президент (ЮАР Сирил. — RT) Рамапоса насчитал десять пунктов, которые смогли зафиксировать.

Ранее президент Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что африканская делегация хочет побудить Москву вступить в переговоры с Киевом.

Путин отметил, что Россия с уважением относится к позиции государств Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов и формирования более справедливого миропорядка.