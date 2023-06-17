Лавров заявил, что инициатива африканской делегации пока не зафиксирована на бумаге
- РИА Новости
«Их инициатива, она, в принципе, на бумаге не была сформулирована», — цитирует его ТАСС.
Лавров добавил, что президент (ЮАР Сирил. — RT) Рамапоса насчитал десять пунктов, которые смогли зафиксировать.
Ранее президент Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что африканская делегация хочет побудить Москву вступить в переговоры с Киевом.
Путин отметил, что Россия с уважением относится к позиции государств Африки в пользу мирного урегулирования конфликтов и формирования более справедливого миропорядка.