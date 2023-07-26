Путин: Россия поддерживает стремление Африки к социально-экономической стабильности
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«Россия поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу», — сказал он.
Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что участие африканских стран в форуме и саммите в Санкт-Петербурге указывает на их желание укреплять связи с Москвой.
Помощник президента также заявил, что глава государства Владимир Путин планирует отдельно встретиться с каждым лидером на саммите Россия — Африка.