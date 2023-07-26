Путин: Россия поддерживает стремление Африки к социально-экономической стабильности

Москва поддерживает стремление африканских стран к социально-экономической стабильности и прогрессу, заявил российский президент Владимир Путин в приветствии на форуме Россия — Африка.

«Россия поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу», — сказал он.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что участие африканских стран в форуме и саммите в Санкт-Петербурге указывает на их желание укреплять связи с Москвой.

Помощник президента также заявил, что глава государства Владимир Путин планирует отдельно встретиться с каждым лидером на саммите Россия — Африка.