«Вернуться невозможно»: Россия пояснила свою позицию по предложению Генсека ООН о возобновлении зерновой сделки

Несмотря на инициативу Генсека ООН Антониу Гутерреша, Россия не станет возвращаться к зерновой сделке, пока её условия не выполняются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в письме Генсека ООН вновь излагался «некий план действий» и обещание того, что «когда-то можно будет выполнить» российскую часть этих договорённостей. Но в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, поскольку она не выполняется, подчеркнул Песков. Однако, по мнению экспертов, ООН и Турция, которые являются участниками сделки наряду с Россией и Украиной, не способны предоставить гарантии того, что Киев будет честно соблюдать взятые на себя обязательства.

Несмотря на предложение Генсека ООН Антониу Гутерреша, Россия не станет возвращаться к зерновой сделке, пока её условия не выполняются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В письме господина Гутерреша (президенту РФ Владимиру Путину. — RT) излагался опять некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договорённостей. К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется», — заявил он.

По словам Пескова, де-факто сделка так и не была осуществлена.

«Вместе с тем президент Путин чётко дал понять, что Россия готова незамедлительно возобновить сделку, как только она будет исполнена», — добавил он.

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Напомним, 17 июля Россия официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также секретариат ООН «о возражении против продления сделки», которая была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле при участии всемирной организации, Москвы, Анкары и Киева. Тогда состоялось подписание двух документов: по созданию коридора для вывоза зерна из трёх украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений.

После объявления России об отказе от пролонгации договора Антониу Гутерреш направил письмо российскому президенту с предложением сохранить зерновую сделку, которую в ООН называют «Черноморской инициативой». Генсек всемирной организации заявил якобы об «искреннем желании» защитить глобальную продовольственную безопасность.

Вместе с тем в Кремле неоднократно обращали внимание на то, что вторая часть договорённостей, касающаяся РФ, не выполняется. Именно по этой причине оснований для продления зерновой сделки российской стороной не усматривается. Кроме того, под прикрытием «Черноморской инициативы» Киев за год накопил значительные военно-промышленные и топливные мощности в портах, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации 21 июля.

Генсек ООН Антониу Гутерреш

© AP Photo/Andrew Medichini

Инициативы Киева и его союзников

В тот же день, когда РФ сообщила о фактическом выходе из сделки, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев, Анкара и ООН могут обеспечить работу продовольственного коридора и без России.

«Черноморская зерновая инициатива» может и должна работать и дальше — если без России, то без России. Соглашение по экспорту зерна — это соглашение с Турцией и ООН — остаётся в силе», — заявил Зеленский.

По его словам, он направил официальные письма президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и Генсеку ООН Антониу Гутеррешу с предложением продолжить работу «Черноморской зерновой инициативы» или её аналога в трёхстороннем формате — как это надёжнее всего».

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На следующий день, 18 июля, в Кремле заявили, что попытки продолжить зерновую сделку без участия России приведут к рискам, поскольку зерновой коридор примыкает к зоне боевых действий, а также используется самим Киевом в военных целях.

«Без соответствующих гарантий безопасности там возникают определённые риски. Если что-то будет оформляться без России, то эти риски должны учитываться. Здесь мы не можем сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать», — сказал Дмитрий Песков журналистам.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 20 июля призвал страны ЕС совместно развивать Адриатический и Балтийские транспортные коридоры для экспорта украинского зерна. По его словам, данные альтернативные пути должны сейчас работать на полную мощность, а заявления о каких-либо ограничениях являются неприемлемыми.

Позднее в СМИ появилась информация со ссылкой на письмо трёх литовских министров, адресованное комиссарам ЕС, в котором говорится, что Вильнюс предлагает Евросоюзу использовать балтийские порты для экспорта украинского зерна.

Стоит отметить, что, уведомив стороны о прекращении зерновой сделки, Россия объявила и о том, что теперь все суда, следующие на Украину, будут считаться «потенциальными перевозчиками грузов военного назначения», вовлечёнными в украинский конфликт на стороне киевского режима. В МИД РФ назвали это решение «совершенно логичным» после ряда терактов, в том числе на Крымском мосту.

Комментируя публикации о предложении Литвы, Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия будет бороться с попытками Киева использовать любые каналы поставок «в военных целях» и для осуществления террористических актов против России.

Между тем Зеленский якобы для продолжения зерновой сделки обратился 25 июля к Великобритании с просьбой предоставить Киеву системы противовоздушной обороны.

«Украина нуждается в срочном усилении ПВО для защиты исторического наследия и продолжения «Черноморской зерновой инициативы», — написал он в соцсетях.

Президент Украины Владимир Зеленский

AP

В свою очередь, постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд сообщила журналистам, что 26 июля Совбез всемирной организации проведёт заседание, на котором обсудит выход России из зерновой сделки.

Заявление постпреда Великобритании оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наконец США, Британия, Франция и страны ЕС, входящие в СБ ООН, смогут спокойно и вдумчиво ответить на вопрос: «Где зерно, Зин?». Мы с нетерпением ждём их рассказа о том, как за год они сумели чуть не лопнуть от обжорства, прикарманив 97% поставок продукции, и заодно от жадности разорить фермеров Польши и Болгарии. Уверена, они найдут нужные слова, чтобы объяснить странам Африки, почему не пустили на континент российское продовольствие и удобрения», — написала российский дипломат в своём Telegram-канале.

«Не способны предоставить гарантии»

Как отметил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, главное требование Москвы, которое игнорировалось при реализации зерновой сделки, заключалось в том, чтобы украинская портовая инфраструктура и логистика не использовались в военных целях.

«Но на сегодняшний день ни ООН, ни Турция не способны предоставить гарантии того, что Киев будет честно соблюдать взятые на себя обязательства. Соответственно, риторика господина Гутерреша, при всем уважении к нему, звучит крайне неубедительно», — заявил эксперт в беседе с RT.

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Что касается намеченного на 26 июля заседания Совбеза ООН, то, по мнению Фельдмана, это делается для оказания информационного и дипломатического давления на РФ в связи с принятым ею решением о выходе из зерновой сделки.

«Специальных санкций за приостановку участия России в зерновой сделке Запад ещё не изобрёл. Видимо, будет оказываться воздействие на Пекин, дабы китайские власти попытались уговорить Москву пересмотреть свою позицию по «Черноморской инициативе». Аналогичные попытки наверняка будут предприниматься и в отношении других стран БРИКС», — считает аналитик.

При этом Фельдман назвал наивной и несостоятельной инициативу Украины по продолжению зерновой сделки без участия России.

«Без официального согласия РФ вывоз зерна из украинских портов не представляется возможным. Ни одна страховая компания в этом случае не будет оказывать услуги компаниям-перевозчикам. В Киеве мечтают, чтобы лично Эрдоган или блок НАТО конвоировали корабли с зерном, гарантируя их безопасный проход по Чёрному морю. Однако принимать на себя подобные риски никто в мире не станет. Единственный выход для Украины — это транспортировать зерно по суше, например в порты Прибалтики или других стран ЕС, но такая сложная логистика сильно повысит его стоимость для конечных потребителей», — пояснил эксперт.

По мнению старшего научного сотрудника Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александра Камкина, выход из зерновой сделки — это правильное решение для России, поскольку без учёта интересов РФ из Украины «выводилось зерно в интересах компаний ЕС», а также под прикрытием поставлялись грузы с вооружением для украинской армии.

«Вся эта история по итогу оказалась крайне невыгодной как для России, так и для стран Африки, о продовольственной безопасности которых якобы беспокоится ООН. При этом и аппарат ООН, и Генсек организации, который призывает РФ возобновить сделку, фактически стали безмолвными софистами, наблюдающими за тем, как нарушаются договорённости, касающиеся российской части данного соглашения», — сказал Камкин в комментарии RT.

Сухогруз с зерном

© Sercan Ozkurnazli/Dia Images via AP

При этом риторика самого Гутерреша и ряда западных стран при ООН по обвинению России в провоцировании продовольственного кризиса и голода в Африке — «это ложь, которая не основана ни на каких реальных фактах», подчеркнул Камкин.

Стоит отметить, что 25 июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на пресс-конференции о том, что Россия намерена и без зерновой сделки поставлять зерно и удобрения в Африку «на коммерческой и на бесплатной основе». Поэтому, по её словам, обвинять РФ в выходе из сделки и создании кризиса в сфере продовольствия — «это цинично».

В свою очередь, Александр Камкин назвал такой подход по дискредитации России инсинуацией и манипулированием фактами.

«РФ проводит абсолютно справедливую и взвешенную политику, выстраивая взаимовыгодное сотрудничество со странами Африканского континента», — заключил эксперт.