В роли провокатора: Зеленский анонсировал заседание Совета Украина — НАТО по зерновой сделке

В ближайшие дни состоится заседание Совета Украина — НАТО для консультаций по вопросу зерновой сделки, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он добавил, что уже обсудил с генсеком альянса шаги по обеспечению устойчивой работы зернового коридора. При этом на Западе отмечают, что без участия России в черноморских договорённостях дальнейший вывоз украинского зерна будет осложнён. К тому же некоторые страны ЕС выразили беспокойство в связи с возможным проникновением зерна с Украины на европейские рынки в случае его транспортировки по наземным маршрутам. По словам экспертов, Киев любыми способами рассчитывает реализовать выгодное ему соглашение, пытаясь принудить союзников взять на себя риски по его обеспечению. При этом потенциальное вовлечение НАТО в вопрос зернового экспорта многократно повышает риски военной эскалации между Россией и альянсом, констатируют аналитики.

Совет Украина — НАТО в ближайшие дни проведёт заседание, посвящённое в том числе ситуации вокруг зернового экспорта, заявил президент Владимир Зеленский.

«Я обратился к Йенсу (Столтенбергу. — RT) с предложением безотлагательно созвать такой совет для соответствующих кризисных консультаций. На днях встреча состоится. Кризис безопасности в Чёрном море мы можем преодолеть», — сказал политик.

Он также отметил, что обсудил с генсеком альянса шаги по разблокированию и обеспечению устойчивой работы зернового коридора.

В НАТО подтвердили планы провести заседание совета. По словам официального представителя блока Оаны Лунгеску, встреча на уровне послов состоится 26 июля.

Не оставили выбора

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Напомним, с 18 июля РФ прекратила своё участие в так называемой зерновой сделке, которая в виде двух взаимоувязанных соглашений предполагала вывоз украинского продовольствия и российского аммиака по черноморскому коридору, а также нормализацию российского экспорта сельхозпродукции и удобрений. О своём решении Москва уведомила Украину, Турцию и ООН, которые также были подписантами договорённостей. РФ была вынуждена пойти на этот шаг из-за невыполнения данных ей обещаний в рамках сделки.

«Мы... проявляли просто чудеса выдержки и терпения, толерантности, рассчитывали, что наши зарубежные коллеги наконец начнут в полном объёме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Однако... никаких обязательств, договорённостей выполнять никто не собирался, а только постоянно требовали чего-то от России», — заявил 19 июля президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

Он также отметил, что Запад полностью извратил смысл заключённой сделки, которая изначально была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности и на помощь беднейшим странам, и «беззастенчиво наживался» на ней.

«Данная «сделка»... по факту была использована для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины», — констатировал Путин.

При этом в России неоднократно подчёркивали, что страна готова вернуться к договорённостям, как только их часть, касающаяся РФ, будет выполнена.

«Мы... готовы рассмотреть возможность вернуться в неё (сделку. — RT), но только при одном условии — если будут в полном объёме учтены, а главное, реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке», — заявил 21 июля на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Погрузка зерна в порту Измаил

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© Andrew Kravchenko

Поиск альтернативы

На Западе выход России из сделки раскритиковали, вновь обвинив Москву в том, что она якобы превращает поставки продовольствия в оружие. Теперь там ищут альтернативные пути для вывоза зерна с Украины. В частности, об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен на форуме Аспенского института 21 июля.

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«Мы работаем c союзниками, мы работаем с партнёрами, мы работаем с Украиной, чтобы попытаться найти другие варианты, но должен вам сказать, что я не думаю, что объёмы, потерянные в результате окончания этой инициативы, возможно компенсировать через другие маршруты», — сообщил дипломат.

Ранее на неэффективность альтернативных путей перевозки украинского зерна указал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«Наземная транспортировка чего бы то ни было на Украине в данный момент довольно опасна. Трудностей больше, отдачи меньше — это определённо неэффективный способ вывоза всего этого зерна с Украины», — сказал он на брифинге 17 июля.

Это мнение разделяют и в Великобритании. Как заметила 21 июля в разговоре с журналистами постпред Соединённого Королевства при ООН Барбара Вудворд, предлагаемые наземные маршруты не смогут стать полноценной заменой путям, использовавшимся при реализации зерновой сделки.

«Использование других маршрутов автоматически поднимает стоимость зерна. Если, например, идти через Румынию или идти сухопутными и речными маршрутами, такой же объём зерна обеспечить не получается, и цены при этом поднимаются соответствующим образом ввиду транспортных расходов», — сказала она.

Помимо этого, Вудворд напомнила о предупреждении России, согласно которому теперь любые суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд

AP

© John Minchillo

Принуждение союзников

Тем временем на Украине отмечают значительное падение экспорта зерна после выхода России из сделки. Как заявил 20 июля агентству Bloomberg министр аграрной политики и продовольствия страны Николай Сольский, объёмы сократились как минимум на 30%. По его словам, многие украинские компании перешли на отправку агропродукции грузовиками или по железной дороге, в том числе используя инфраструктуру румынского порта Констанца и портов на реке Дунай.

Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром заявил, что в консультациях с западными союзниками по поводу сложившейся ситуации поднимал вопрос относительно организации конвоев для продолжения вывоза зерна морским путём.

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В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналу Time заявил, что Киев готов брать на себя риски в вопросе продолжения вывоза зерна по Чёрному морю.

«Я думаю, наше послание миру это просто: нам не нужна Россия», — сказал он.

Между тем европейские соседи Киева крайне обеспокоились тем фактом, что украинское зерно теперь будут пытаться вывозить наземными маршрутами через территорию Евросоюза. В частности, в Польше уже заявили, что не станут открывать свой рынок для украинской агропродукции после прекращения действия зерновой сделки.

«Это задание для Европейской комиссии, для американской администрации по выработке соответствующих механизмов экспорта украинского зерна. Мы можем сыграть конструктивную роль, но нас не будут принуждать к тому, чтобы открыть наш рынок во вред интересам польского фермера», — цитирует РИА Новости премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, выступившего перед журналистами 18 июля.

В схожем ключе высказался и министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу. Он заявил, что Бухарест вместе с другими странами будет добиваться от Еврокомиссии продления запрета на ввоз украинского зерна минимум до конца года.

В Киеве подобная позиция европейских партнёров вызвала возмущение. Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в Twitter призвала ЕС не ограничивать агроэкспорт республики.

«Призываю партнёров работать сообща для обеспечения мировой продовольственной безопасности и экономического выживания Украины. Это предполагает беспрепятственный украинский экспорт в ЕС. Также должен существовать компенсационный механизм для украинских фермеров, продолжающих работать на полях, несмотря на риск для своей жизни», — написала она.

Уборка зерновых в Польше

Gettyimages.ru

© Artur Widak / NurPhoto

Киевские провокации

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал странным обращение Зеленского к НАТО по вопросу зернового экспорта.

«Он пытается вывести на обсуждение альянса то, что не относится к компетенции блока. Налицо намерение Украины искусственно сделать НАТО участником зерновой сделки. К тому же стоит учитывать, что зерно на Украине по факту является собственностью не Киева, а западных компаний. И тут получается, что Зеленский печётся не о благе собственного народа, а о сохранности имущества западных кураторов», — заявил Оленченко.

В этой ситуации есть опасность непосредственного втягивания НАТО в украинский конфликт, если вдруг там благосклонно отнесутся к идее Киева о военных конвоях, рассуждает аналитик.

«Если военные корабли НАТО появятся в той зоне... мы будем на это реагировать так, как заявили. Будем исходить из того, что эти суда возят или сопровождают военные грузы. Если тем не менее какие-то страны решатся послать свои корабли, они должны исходить из того, что они вступают в военный конфликт с Россией», — отметил Оленченко.

В этой связи он подчеркнул, что Зеленский в ситуации с созывом Совета Украина — НАТО выступает в роли провокатора, пытаясь таким образом вовлечь альянс в боевые действия против России.

В свою очередь, политолог Андрей Суздальцев усомнился в том, что блок и прочие союзники Украины станут поддаваться на её манипуляции.

«Примечательно, что в США сразу сказали, что не будут в этой ситуации помогать Украине кораблями. Там боятся, что война перетечёт в моря и океаны. Показательны и настроения Турции, которая также не спешит выделять Киеву свои корабли для конвоев. Анкаре вовсе не улыбается столкнуться с российским флотом», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Ведь любая конфликтная ситуация между кораблями стран НАТО в Чёрном море с российскими судами может привести к ядерной эскалации, считает Суздальцев.

«Если начать боевые действия на море, то рано или поздно в них обязательно вступит подводный флот, а он ядерный. Это самый близкий путь к ядерному конфликту. На Западе этот момент постоянно держат в уме. Поэтому Зеленскому не стоит ожидать, что его союзники пойдут у него на поводу и пообещают военную поддержку для вывоза зерна», — резюмировал эксперт.