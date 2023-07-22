Полянский заявил, что Россия вернётся в зерновую сделку, когда Запад выполнит семь условий

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва вернётся в зерновую сделку при выполнении семи условий.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал на заседании Совбеза ООН.

«Первое: это реальный, а не умозрительный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки», — сказал первый зампостпреда.

Кроме того, среди условий он назвал снятие всех препятствий для российских банков, обслуживающих поставки продовольствия и удобрений.

Среди прочего он отметил возобновление поставок в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и решение всех вопросов с обеспечением логистики. Также Полянский заявил о необходимости обеспечения беспрепятственных условий для расширения поставок российских удобрений и сырья.

«Шестое — должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью», — отметил первый зампостпреда.

В заключение Полянский отметил необходимость восстановления изначального гуманитарного характера зерновой сделки.

Ранее Полянский заявил, что ВСУ под прикрытием зерновой сделки накопили значительные мощности в портах.