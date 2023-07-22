Полянский заявил, что Россия вернётся в зерновую сделку, когда Запад выполнит семь условий
Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал на заседании Совбеза ООН.
«Первое: это реальный, а не умозрительный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки», — сказал первый зампостпреда.
Кроме того, среди условий он назвал снятие всех препятствий для российских банков, обслуживающих поставки продовольствия и удобрений.
Среди прочего он отметил возобновление поставок в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и решение всех вопросов с обеспечением логистики. Также Полянский заявил о необходимости обеспечения беспрепятственных условий для расширения поставок российских удобрений и сырья.
«Шестое — должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью», — отметил первый зампостпреда.
В заключение Полянский отметил необходимость восстановления изначального гуманитарного характера зерновой сделки.
Ранее Полянский заявил, что ВСУ под прикрытием зерновой сделки накопили значительные мощности в портах.