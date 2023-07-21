Полянский: ВСУ под прикрытием зерновой сделки накопили значительные мощности в портах

За год Киев под прикрытием «Черноморской инициативы» накопил значительные военно-промышленные и топливные мощности в портах.

Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«За год действия сделки киевский режим накопил под её прикрытием значительные военно-промышленные, топливные, складские мощности в районах своих черноморских портов», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в портах также размещались существенные людские ресурсы ВСУ и иностранные наёмники.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил об отсутствии в настоящий момент каких-либо переговоров по альтернативе зерновой сделке.