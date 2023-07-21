Полянский: ВСУ под прикрытием зерновой сделки накопили значительные мощности в портах
- AP
- © John Minchillo
Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«За год действия сделки киевский режим накопил под её прикрытием значительные военно-промышленные, топливные, складские мощности в районах своих черноморских портов», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что в портах также размещались существенные людские ресурсы ВСУ и иностранные наёмники.
Ранее заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил об отсутствии в настоящий момент каких-либо переговоров по альтернативе зерновой сделке.