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Кулеба заявил, что Украина готова идти на риск ради продажи своего зерна

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Украина готова идти на любые риски ради возобновления вывоза своего зерна на рынки, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Time.
Кулеба заявил, что Украина готова идти на риск ради продажи своего зерна
  • AFP
  • © HENRY NICHOLLS / POOL

«Мы готовы пойти на любой риск», — сказал украинский министр, прибывший в Нью-Йорк.

Как утверждает Кулеба, идея Киева проста: мир «не нуждается в России» для реализации зерновой сделки.

Российский президент Владимир Путин ранее отметил, что все заявления о важности только украинского зерна для мира — это ложь и спекуляции: доля России на мировом рынке пшеницы — 20%, а Украины — меньше 5%.

Министерство обороны России предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

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