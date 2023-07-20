Кулеба заявил, что Украина готова идти на риск ради продажи своего зерна
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«Мы готовы пойти на любой риск», — сказал украинский министр, прибывший в Нью-Йорк.
Как утверждает Кулеба, идея Киева проста: мир «не нуждается в России» для реализации зерновой сделки.
Российский президент Владимир Путин ранее отметил, что все заявления о важности только украинского зерна для мира — это ложь и спекуляции: доля России на мировом рынке пшеницы — 20%, а Украины — меньше 5%.
Министерство обороны России предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.