Кулеба заявил, что Украина готова идти на риск ради продажи своего зерна

Украина готова идти на любые риски ради возобновления вывоза своего зерна на рынки, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Time.

«Мы готовы пойти на любой риск», — сказал украинский министр, прибывший в Нью-Йорк.

Как утверждает Кулеба, идея Киева проста: мир «не нуждается в России» для реализации зерновой сделки.

Российский президент Владимир Путин ранее отметил, что все заявления о важности только украинского зерна для мира — это ложь и спекуляции: доля России на мировом рынке пшеницы — 20%, а Украины — меньше 5%.

Министерство обороны России предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.