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Министр аграрной политики Украины Сольский: экспорт продовольствия упал на 30%

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Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил в интервью агентству Bloomberg, что объёмы экспорта продовольствия с Украины сократились по меньшей мере на 30% после прекращения действия зерновой сделки.

«Мы имеем намного меньший объём экспорта... Как минимум на 30% меньше», — сказал министр.

При этом он отметил, что после прекращения действия сделки многие украинские компании стали использовать для экспорта грузовики и железнодорожный транспорт.

По данным агентства, для отправки продукции часто используется порт румынского города Констанца, а также речные порты на Дунае.

Ранее в Анкаре заявили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским детали продления зерновой сделки.

Кроме того, в МИД Турции заявили, что получили от Москвы детальные объяснения причин непродления зерновой сделки.

Также первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные корпорации стали главными выгодоприобретателями зерновой сделки.

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