В Анкаре заявили, что Эрдоган обсудил с Зеленским детали продления зерновой сделки
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«В ходе телефонного разговора, состоявшегося по просьбе Зеленского, лидеры подробно обсудили в деталях вопрос о продлении действия соглашения о черноморском зерновом коридоре», — приводит РИА Новости заявление.
Эрдоган подчеркнул, что Анкара прилагает активные усилия для того, чтобы воцарился мир.
Ранее в МИД Турции сообщили, что Анкара получила детальные объяснения от Москвы относительно причин непродления зерновой сделки.
Также Эрдоган заявил о планах обсудить с российским лидером Владимиром Путиным зерновую сделку «в самое ближайшее время».