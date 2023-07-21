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В Анкаре заявили, что Эрдоган обсудил с Зеленским детали продления зерновой сделки

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским по вопросам продления зерновой сделки. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.
В Анкаре заявили, что Эрдоган обсудил с Зеленским детали продления зерновой сделки
  • globallookpress.com
  • © Turkish Presidency/XinHua

«В ходе телефонного разговора, состоявшегося по просьбе Зеленского, лидеры подробно обсудили в деталях вопрос о продлении действия соглашения о черноморском зерновом коридоре», — приводит РИА Новости заявление.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара прилагает активные усилия для того, чтобы воцарился мир.

Ранее в МИД Турции сообщили, что Анкара получила детальные объяснения от Москвы относительно причин непродления зерновой сделки.

Также Эрдоган заявил о планах обсудить с российским лидером Владимиром Путиным зерновую сделку «в самое ближайшее время».

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