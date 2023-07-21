МИД Турции: от Москвы получены детальные объяснения причин непродления зерновой сделки

Анкара получила детальные объяснения от Москвы относительно причин непродления зерновой сделки.

Об этом заявил глава МИД Турецкой Республики Хакан Фидан.

«В ходе переговоров с уважаемым господином Лавровым (главой МИД России. — RT) мы получили детальные объяснения относительно причин позиции Москвы», — приводит РИА Новости его слова в ходе брифинга.

По словам Фидана, Анкара рассчитывает, что нынешний кризис вокруг черноморской зерновой инициативы «будет преодолён в ближайшее время».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским лидером Владимиром Путиным зерновую сделку «в самое ближайшее время».