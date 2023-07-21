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МИД Турции: от Москвы получены детальные объяснения причин непродления зерновой сделки

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Анкара получила детальные объяснения от Москвы относительно причин непродления зерновой сделки.
МИД Турции: от Москвы получены детальные объяснения причин непродления зерновой сделки
  • AP
  • © Gideon Maundu

Об этом заявил глава МИД Турецкой Республики Хакан Фидан.

«В ходе переговоров с уважаемым господином Лавровым (главой МИД России. — RT) мы получили детальные объяснения относительно причин позиции Москвы», — приводит РИА Новости его слова в ходе брифинга.

По словам Фидана, Анкара рассчитывает, что нынешний кризис вокруг черноморской зерновой инициативы «будет преодолён в ближайшее время».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским лидером Владимиром Путиным зерновую сделку «в самое ближайшее время».

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