Полянский: западные корпорации стали главными выгодоприобретателями зерновой сделки
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Он подчеркнул, что зерновая сделка, которая по замыслу была гуманитарной инициативой, стала коммерциализированной.
Полянский напомнил, что владельцами более 17 млн га украинских пахотных земель являются западные корпорации Dupont и Monsanto.
«Именно они скупили украинские земли после снятия Киевом по требованию МВФ 20-летнего моратория на их продажу и стали главными бенефициарами украинского зернового экспорта», — приводит ТАСС слова дипломата.
Также Полянский сообщил, что за год Киев под прикрытием «Черноморской инициативы» накопил значительные военно-промышленные и топливные мощности в портах.