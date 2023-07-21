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Полянский: западные корпорации стали главными выгодоприобретателями зерновой сделки

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Западные корпорации стали главными выгодоприобретателями в рамках зерновой сделки. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский: западные корпорации стали главными выгодоприобретателями зерновой сделки
  • AP
  • © John Minchillo

Он подчеркнул, что зерновая сделка, которая по замыслу была гуманитарной инициативой, стала коммерциализированной.

Полянский напомнил, что владельцами более 17 млн га украинских пахотных земель являются западные корпорации Dupont и Monsanto.

«Именно они скупили украинские земли после снятия Киевом по требованию МВФ 20-летнего моратория на их продажу и стали главными бенефициарами украинского зернового экспорта», — приводит ТАСС слова дипломата.

Также Полянский сообщил, что за год Киев под прикрытием «Черноморской инициативы» накопил значительные военно-промышленные и топливные мощности в портах.

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