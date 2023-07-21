Полянский: западные корпорации стали главными выгодоприобретателями зерновой сделки

Западные корпорации стали главными выгодоприобретателями в рамках зерновой сделки. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Он подчеркнул, что зерновая сделка, которая по замыслу была гуманитарной инициативой, стала коммерциализированной.

Полянский напомнил, что владельцами более 17 млн га украинских пахотных земель являются западные корпорации Dupont и Monsanto.

«Именно они скупили украинские земли после снятия Киевом по требованию МВФ 20-летнего моратория на их продажу и стали главными бенефициарами украинского зернового экспорта», — приводит ТАСС слова дипломата.

Также Полянский сообщил, что за год Киев под прикрытием «Черноморской инициативы» накопил значительные военно-промышленные и топливные мощности в портах.