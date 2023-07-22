Диалоги о поставках: Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах провести в ближайшее время переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации вокруг зерновой сделки. Он добавил, что рассчитывает в обозримом будущем перезапустить соглашение. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в графике Путина пока не запланированы контакты с Эрдоганом. По мнению политологов, глава Турции не может гарантировать выполнение российской части соглашений, а возобновление сделки пока невозможно.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что он намерен в ближайшее время провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации вокруг зерновой сделки.

«Прекращение действия «Черноморской зерновой инициативы» приведёт не только к росту мировых цен на продовольствие, но и к целому ряду последствий: от голода в некоторых регионах до новых волн миграции. Мы не будем медлить с инициативами, чтобы предотвратить это. Я думаю, что мы подробно обсудим данный вопрос с господином Путиным и обеспечим продолжение этого гуманитарного движения. Мы знаем, что он тоже имеет определённые ожидания в отношении западных стран. Западные государства также должны принять меры по этому вопросу», — цитирует ТАСС Эрдогана.

По словам турецкого президента, Россия якобы выступает за активную работу черноморского зернового коридора. Эрдоган добавил, что он рассчитывает перезапустить зерновую сделку в обозримом будущем.

«Мы будем использовать все инструменты дипломатии и сосредоточим все наши усилия на этом вопросе. Компромисс, который служит человечеству в условиях войны, уже достигнут, и мы сделаем всё возможное, чтобы его продолжить. По возвращении в Турцию я проведу переговоры с господином Путиным. Прежде всего мы будем придерживаться телефонной дипломатии. Если запланированный на август визит господина Путина состоится, мы детально обсудим эти вопросы. Я полагаю, что мы обеспечим продолжение «Черноморской зерновой инициативы», не затягивая этот процесс», — сказал турецкий лидер.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

РИА Новости

© Вячеслав Прокофьев

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 18 июля, что в графике Владимира Путина контакты с Эрдоганом пока не предусмотрены.

Отсутствие прогресса



Стоит отметить, что турецкий лидер в последнее время уже делал противоречивые заявления в контексте обсуждения зерновой сделки. Так, 14 июля он сказал, что якобы договорился с Владимиром Путиным о её продлении, добавив, что рассчитывает на приезд российского президента в Турцию в августе.

Однако Дмитрий Песков опроверг сообщения западных СМИ, цитирующих Эрдогана, сказав, что никаких заявлений относительно продления зерновой сделки российские официальные лица не делали.

Напомним, что так называемая зерновая сделка (на Западе её также называют «Черноморская зерновая инициатива»), была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года.

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При участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны два документа: по созданию коридора для вывоза зерна из трёх украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Несмотря на то что условия российской части зерновой сделки так и не были выполнены, действие инициативы было продлено в ноябре 2022 года на 120 дней — до марта 2023 года, а затем ещё дважды — до 17 июля.

Ещё 13 июня, выступая на заседании совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не согласится на продление сделки, если она не заработает в соответствии со всеми пунктами соглашений.

«Вынужден вновь констатировать: если стамбульский «пакет» (договорённостей. — RT) не заработает, как он был инициирован Генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может. Мир нуждается в российских удобрениях и пшенице ничуть не меньше, чем в украинском фуражном зерне, которое производят американские корпорации и скупают по демпинговым ценам европейцы, лицемерно прикрываясь гуманитарными лозунгами», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что украинская часть сделки превратилась в коммерческий проект, а в беднейшие страны в рамках соглашения поступает только 3% зерна.

В числе необходимых условий для продления сделки российские власти ранее называли переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в иностранные порты.

17 июля Дмитрий Песков выступил с заявлением, что зерновая сделка прекращает своё существование.

«К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договорённостей не выполнена до сих пор. Поэтому их действие прекращается. Как только российская часть договорённостей будет выполнена, российская сторона вернётся к реализации этой сделки», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что российская позиция была озвучена ещё до атаки Украины на Крымский мост в ночь на 17 июля и эти события не связаны между собой.

Погрузка зерна

AP

© Andrew Kravchenko, File

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что руководство ООН не справилось со своей миссией, а данные российской стороне обещания не выполнялись.

«К сожалению, свою миссию посредническую или миссию по гарантии выполнения этой пакетной сделки Организация Объединённых Наций, здесь уже можно говорить, непосредственно Генсекретарь и секретариат под его началом, я думаю, это будет абсолютной правдой, провалили», — приводит ТАСС её слова в эфире «Соловьёв LIVE».

«Заинтересованное лицо»

Несмотря на то что у Москвы действительно были свои ожидания от этого соглашения, турецкий лидер, делая заявления о потенциальных переговорах, преследует исключительно свои интересы, отметил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

«Эрдоган в этой ситуации — главный бенефициар и наиболее заинтересованное лицо. При этом ранее он отпустил украинских боевиков, рассчитывая, что Россия закроет на это глаза и продолжит отношения в том же духе, — напомнил эксперт в беседе с RT. — Непонятно, как Эрдоган может гарантировать выполнение обязательств перед российской стороной, если их выполнение не смог гарантировать и подписавший документ Генсек ООН. Их просто проигнорировали. Слова Эрдогана не могут считаться гарантией».

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Хотя Турция контролирует Босфор и вопрос вывоза зерна или иных ресурсов по Чёрному морю без участия Анкары решить не представляется возможным, на данный момент разговоры о продлении зерновой сделки бессмысленны, полагает Крутаков.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил в разговоре с RT, что Эрдоган хочет продолжения сделки, так как он является одним из основных её выгодоприобретателей.

«У Эрдогана есть мысли превратить Турцию в зерновой и газовой хаб, пользуясь тем, что Россия находится под западными санкциями, а Турция может быть удобным перевалочным пунктом для торговли. Он рассчитывает из этого извлечь для себя выгоду и будет предлагать некий компенсаторный вариант, чтобы остаться при делах. При этом и ему очевидно, что зерновая сделка в предыдущем виде не будет сохранена», — отметил эксперт.

Кроме того, при обсуждении возможного продолжения зерновой сделки сам Эрдоган не сможет выступить посредником, так как он не может гарантировать Москве выполнение российских требований, добавил Брутер. По мнению эксперта, вместо многосторонней зерновой сделки Эрдоган постарается добиться заключения соглашения непосредственно между Турцией и Россией.

«Политики, делающие заявления о посредничестве в том или ином вопросе или о неких миссиях, не могут ничего гарантировать и делают их для самопиара. Сейчас возобновление зерновой сделки в её текущем виде невозможно, а результативность переговоров Эрдогана и Путина, если они состоятся, будет зависеть от того, что Турция будет предлагать, как это всё будет выглядеть, и что получит от этого Россия», — заключил собеседник RT.