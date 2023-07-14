Анкара заявила, что дала объяснения России по передаче Киеву командиров «Азова»
«С нашей стороны были приведены соответствующие объяснения, ситуация прояснилась», — сказал Челик.
Кроме того, он отметил, что напряжённости в отношениях двух стран нет.
Ранее сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется обсудить с президентом России Владимиром Путиным лично ситуацию с выдачей Украине главарей «Азова»*.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата переговоров Путина и Эрдогана пока не определена.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.