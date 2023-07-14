Анкара заявила, что дала объяснения России по передаче Киеву командиров «Азова»

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил в интервью телеканалу Habertürk, что Анкара дала объяснения Москве по поводу передачи главарей «Азова»* Киеву.

«С нашей стороны были приведены соответствующие объяснения, ситуация прояснилась», — сказал Челик.

Кроме того, он отметил, что напряжённости в отношениях двух стран нет.

Ранее сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется обсудить с президентом России Владимиром Путиным лично ситуацию с выдачей Украине главарей «Азова»*.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата переговоров Путина и Эрдогана пока не определена.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.