Эрдоган надеется обсудить с Путиным лично ситуацию с выдачей Украине главарей «Азова»

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на визит российского коллеги Владимира Путина в Турцию в августе, он рассчитывает обсудить с ним ситуацию с выдачей Украине главарей «Азова»*.

«Нам поступил запрос на освобождение их шести командиров. Мы приняли решение дать положительный ответ. После этого в России был сделан ряд заявлений, но после того, как они узнали детали, ситуация стала позитивной. В августе президент Путин приедет с визитом в Турцию, и я думаю, что у нас будет возможность с ним снова обсудить эти вопросы в формате тет-а-тет», — сказал турецкий президент на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО, его слова приводит ТАСС.

8 июля в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что на Украину из Турции вернулись украинские военные, сдавшиеся в плен в мае 2022 года.

Речь идёт о командире «Азова» Денисе Прокопенко и его заместителе Святославе Паламаре, нацгвардейцах Олеге Хоменко и Денисе Шлеге и командире 36-й бригады морпехов ВСУ Сергее Волынском.

В Кремле отметили, что решение выдать Киеву главарей террористической группировки связано с провалами контрнаступления Украины. В Москве добавили, что нарушение договорённостей никого не красит.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также отметил, что передача командиров нацбатальона нехорошо характеризует турецкую сторону.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.