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Песков: решение выдать Киеву главарей «Азова» связано с провалами контрнаступления Украины

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение выдать Киеву главарей террористической группировки «Азов»* связано с провалами контрнаступления Украины.
Песков: решение выдать Киеву главарей «Азова» связано с провалами контрнаступления Украины
  • РИА Новости

Об этом он заявил РИА Новости.

Песков отметил, что войска киевского режима ежедневно сталкиваются с провалами в контрнаступлении.

Вместе с этим представитель Кремля добавил, что Турция как член НАТО проявляет солидарность с альянсом, Россия всё прекрасно понимает. При этом Песков подчеркнул, что нарушение договорённостей при передаче Турцией Украине главарей террористического нацбатальона «Азов» никого не красит.

Ранее Песков назвал нарушением договорённостей передачу Киеву главарей «Азова»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

 

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